Tajani a Modena e Bologna | visita ai feriti e premio per chi ha fermato l’aggressore

Il vicepremier e ministro degli Esteri si trova oggi tra Modena e Bologna, dove ha visitato le persone rimaste ferite nell’attacco con auto avvenuto a Modena, che ha coinvolto otto passanti. Dopo aver incontrato alcuni feriti, ha consegnato un premio a chi ha fermato l’aggressore. L’episodio si è verificato il 31 del mese scorso, quando un 31enne ha lanciato la sua auto contro la folla. La visita si conclude con incontri con le autorità locali e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Dopo l’attacco avvenuto a Modena, dove il 31enne Salim El Koudri ha lanciato la propria auto contro i passanti ferendo otto persone, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arriva oggi tra Modena e Bologna per portare la vicinanza del governo alle vittime e alla popolazione. Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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