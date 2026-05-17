Nella giornata di oggi, i rappresentanti delle istituzioni sono intervenuti direttamente sul luogo dell'incidente per incontrare le persone coinvolte e i feriti. Entrambi hanno visitato i presenti, offrendo sostegno e solidarietà. La loro presenza è stata condivisa, dimostrando un impegno comune di fronte all'evento. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine delle visite, e l'attenzione si è concentrata sull’assistenza alle persone colpite dall'aggressione.

Hanno voluto esserci di persona e insieme, segnale di unità delle istituzioni in un momento così delicato. Il Presidente della Repubblica e la premier Giorgia Meloni si sono recati all'ospedale di Baggiovara, a Modena, per salutare i feriti travolti dall'auto di Salim El Koudri, e due delle persone che sono riuscite a bloccarlo, rimanendo a sua volta ferite. Il capo dello Stato e la premier erano accompagnati, tra gli altri, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Dopo aver visitato i feriti si sono recati all'ospedale Maggiore di Bologna. . Ad accompagnarli il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale ed il sindaco di Bologna Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La visita di Meloni e Mattarella ai feriti e alle persone che hanno fermato l'aggressore

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