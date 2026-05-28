Travolta sulla Pontebbana davanti alla cugina | muore a 33 anni lascia un bimbo piccolo

Mercoledì sera, intorno alle 23, una donna di 33 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada lungo la Pontebbana a Tricesimo. La vittima si trovava davanti alla cugina. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada trafficato, e la donna è morta sul colpo. La giovane lascia un bambino piccolo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Erano circa le 23 di mercoledì quando, lungo la Pontebbana a Tricesimo, una donna di 33 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada. La vittima è Ekaterina Jajvani, cittadina georgiana residente a Reanuzza, frazione del comune di Reana del Rojale. La donna era mamma di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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