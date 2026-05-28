Travolta sulla Pontebbana davanti alla cugina | muore a 33 anni lascia un bimbo piccolo

Da udinetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì sera, intorno alle 23, una donna di 33 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada lungo la Pontebbana a Tricesimo. La vittima si trovava davanti alla cugina. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada trafficato, e la donna è morta sul colpo. La giovane lascia un bambino piccolo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Erano circa le 23 di mercoledì quando, lungo la Pontebbana a Tricesimo, una donna di 33 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada. La vittima è Ekaterina Jajvani, cittadina georgiana residente a Reanuzza, frazione del comune di Reana del Rojale. La donna era mamma di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Bergamo, un bimbo di 9 anni muore davanti alla famiglia mentre attraversa la strada: fatale l’impatto con una SmartA Bergamo un bambino di 9 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada.

Bimbo di 9 anni investito e ucciso a Bergamo: Giulio Lovera lascia i genitori e un fratello più piccoloUn bambino di 9 anni è stato investito e ha perso la vita ieri a Bergamo, in piazzale Risorgimento, mentre attraversava la strada.

Argomenti più discussi: Travolta sulla Pontebbana davanti alla cugina: muore a 33 anni, lascia un bimbo piccolo; Agnese Guadagnin travolta e uccisa da un mezzo per i rifiuti mentre cammina davanti a casa in via Santa Margherita; Tricesimo, attraversa la strada e viene investita da un’auto: muore a 33 anni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web