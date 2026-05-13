Tragedia a Bergamo un bimbo di 9 anni muore davanti alla famiglia mentre attraversa la strada | fatale l’impatto con una Smart
A Bergamo un bambino di 9 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto davanti alla famiglia del bambino, che era presente sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo, ma le sue condizioni si sono rivelate subito molto gravi. La vettura coinvolta è una Smart.
Bergamo, 13 maggio 2026 - Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il personale sanitario, giunto sul posto, aveva praticato la rianimazione. A quel punto, caricato sull’ambulanza, la corsa verso il vicino ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso, nel disperato tentativo di salvarlo. Con il trascorrere dei minuti, il quadro clinico purtroppo è peggiorato fino al decesso. Non ce l’ha fatta il bambino di 9 anni che è stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento, quartiere Loreto, in città. Il suo cuoricino ha smesso di battere dopo essere giunto in ospedale. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30, lungo via Broseta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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