Una donna di 33 anni è stata investita e uccisa lungo la Statale 13 a Tricesimo, in Friuli Venezia Giulia. L’incidente è avvenuto davanti alla cugina, che si trovava con lei al momento. La vittima, madre di un bambino di 5 anni, è deceduta sul posto. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

La 33enne, residente nel Friuli Venezia Giulia, è morta dopo essere stata investita lungo la Statale 13 a Tricesimo. Il conducente si è fermato subito dopo l’impatto. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Reana del Rojale e l’intero Friuli. Ekaterine Jajvani, cittadina georgiana di 33 anni e madre di un bambino di appena cinque anni, è morta nella tarda serata di ieri dopo essere stata investita da un’auto lungo la Statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Tricesimo, in provincia di Udine. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 in via Roma e, secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la carreggiata insieme a una cugina quando è stata travolta da un’utilitaria guidata da un giovane friulano di 26 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Travolta e uccisa sulla Pontebbana davanti alla cugina: Ekaterine Jajvani lascia un figlio di 5 anni

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Travolta sulla Pontebbana davanti alla cugina: muore a 33 anni, lascia un bimbo piccoloMercoledì sera, intorno alle 23, una donna di 33 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada lungo la Pontebbana a Tricesimo.

Travolta e uccisa da un'auto sotto gli occhi della cugina: la 33enne sbalzata per trenta metri sull'asfalto. Era mamma di un bambino piccoloUna donna di 33 anni è stata investita e uccisa da un'auto mentre camminava lungo la strada, sotto gli occhi della cugina.

Si parla di: Travolta sulla Pontebbana davanti alla cugina: muore a 33 anni, lascia un bimbo piccolo; Tricesimo, attraversa la strada e viene investita da un’auto: muore a 33 anni.