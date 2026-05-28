Una donna di 33 anni è stata investita e uccisa da un'auto mentre camminava lungo la strada, sotto gli occhi della cugina. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì 27 maggio in una località di Udine. La vittima è stata sbalzata per circa trenta metri sull’asfalto. La donna era madre di un bambino piccolo.

TRICESIMO (UDINE) - Donna di 33 anni travolta e uccisa da un'auto sotto gli occhi della cugina: la tragedia è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio, lungo la Pontebbana a Tricesimo. La vittima, georgiana e residente a Reana del Rojale, stava attraversando la carreggiata insieme alla cugina quando è stata travolta dalla macchina guidata da un 26enne friulano. Violento l'impatto: la 33enne, mamma di un bambino piccolo, sarebbe stata sbalzata per una trentina di metri sull'asfalto. I soccorsi Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso. I sanitari, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno tentato di rianimare la donna, ma nonostante ogni tentativo i soccorsi hanno dichiarato il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Travolta e uccisa da un'auto sotto gli occhi della cugina: la 33enne sbalzata per trenta metri sull'asfalto. Era mamma di un bambino piccolo

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Travolta e uccisa da un'auto sotto gli occhi della cugina: la 33enne sbalzata sull'asfalto

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