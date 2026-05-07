Aspasia Bormioli chi era la donna travolta e uccisa da un' auto ai Colli Portuensi

Una donna è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada in viale dei Colli Portuensi. Si tratta di un'architetta di nome Aspasia Bormioli, che è stata colpita da un'auto in transito. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo un veicolo che si è fermato poco dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi, ma per la donna non c’era già più nulla da fare.

Era una architetta Aspasia Bormioli, la donna travolta e uccisa da un automobilista mentre attraversava la strada in viale dei Colli Portuensi. Nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) nelle Marche, aveva studiato architettura a Valle Giulia e poi si era stabilita a Roma. Abitava poco.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Attraversa sulle strisce e muore, la vittima dell’incidente ai Colli Portuensi è Aspasia BormioliSi chiamava Aspasia Bormioli e aveva 73 anni la donna travolta e uccisa sui Colli Portuensi mentre attraversava sulle strisce pedonali: la vittima...

Leggi anche: Travolta mentre attraversa sulle strisce in via dei Colli Portuensi: morta una donna di 73 anni

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Aspasia Bormioli, chi è la 73enne investita e uccisa a Monteverde mentre attraversava la strada; Chi era Aspasia Bormioli, la passante uccisa ai Colli Portuensi: lo sfogo dei residenti sulla strada killer; Incidenti stradali Roma, chi era l'architetta Aspasia Bormioli uccisa ai Colli Portuensi. I residenti: È come stare a Vallelunga; Attraversa sulle strisce e muore, la vittima dell'incidente ai Colli Portuensi è Aspasia Bormioli.

Incidenti stradali Roma, chi era l'architetta Aspasia Bormioli uccisa ai Colli Portuensi. I residenti: «È come stare a Vallelunga»La professionista, di 73 anni, aveva lo studio e l'abitazione vicino al luogo in cui è stata investita sulle strisce da un'auto. «Correva troppo», dicono i testimoni. Le denunce dei residenti sulla pe ... roma.corriere.it

Attraversa sulle strisce e muore, la vittima dell’incidente ai Colli Portuensi è Aspasia BormioliSi chiamava Aspasia Bormioli e aveva 73 anni la donna travolta e uccisa sui Colli Portuensi mentre attraversava sulle strisce pedonali: la vittima riconosciuta ... fanpage.it

Aspasia Bormioli, chi è la 73enne investita e uccisa a Monteverde mentre attraversava la strada roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com