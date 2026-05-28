Durante la partita NBA, Travis Kelce è stato sorpreso a bere davanti a tutti, poi si è addormentato. Taylor Swift, presente in prima fila, ha mostrato sorpresa e imbarazzo mentre le telecamere lo inquadravano. Kelce ha consumato la bevanda e si è appisolato sul sedile, attirando l’attenzione dei presenti e delle telecamere. La cantante ha seguito la scena senza intervenire, rimanendo visibilmente sorpresa.

Quando sei Taylor Swift, ogni tua apparizione pubblica è sotto i riflettori, anche quando sei seduta in prima fila alla Rocket Arena di Cleveland per una partita NBA, sai che le telecamere ti immortaleranno in ogni secondo. Ma cosa succede quando il tuo futuro marito decide di ignorare completamente il protocollo non scritto delle celebrità e lascia che la spontaneità prenda il sopravvento? Succede che il mondo intero ride, e tu ti ritrovi a coprire il volto con le mani dall’imbarazzo. Sabato 23 maggio, Taylor Swift e Travis Kelce hanno fatto la loro apparizione congiunta alla Rocket Arena per assistere alla partita tra i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Travis Kelce beve davanti a tutti e poi si addormenta: Taylor Swift non sa dove guardare

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