Durante una partita NBA, Taylor Swift è stata ripresa mentre beveva birra davanti alle telecamere e si è addormentata improvvisamente. L’episodio ha causato imbarazzo alla cantante, che si trovava accanto al futuro marito, il giocatore della NFL. La coppia, molto nota nel mondo dello spettacolo, è apparsa insieme in diverse occasioni pubbliche, condividendo momenti di vita privata.

È una delle coppie più popolari dello showbusiness. Taylor Swift, la cantante dei record, e il futuro marito Travis Kelce, giocatore della National Football League, nel tempo libero sono inseparabili. I due erano presenti alla Rocket Arena di Cleveland, sabato 23 maggio, per la partita NBA tra i New York Knicks e i Cleveland Cavalier. I fotografi e le telecamere erano tutte puntate sulla coppia seduta in prima fila e qualche sorpresa c’è stata, per la gioia dei paparazzi. In un primo momento Kelce preso dall’euforia nel sostenere i Cleveland Cavalier si è alzato in piedi e davanti alla telecamere ha ‘bevuto a canna’ la sua lattina di birra tra le ovazioni del pubblico seduto sugli spalti, con Taylor Swift che si copriva il volto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Birra scolata davanti alle telecamere, l’improvviso pisolino durante la partita NBA: Taylor Swift si imbarazza al fianco del futuro marito Travis Kelce

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