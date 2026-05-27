Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce è previsto per il 3 luglio, con alcune fonti che indicano New York come possibile location, anche se non ci sono conferme ufficiali. La coppia avrebbe stabilito alcune regole, tra cui una per gli invitati e una per i single. Al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali sugli invitati o sulla cerimonia. La data e il luogo restano ancora non definiti con certezza.

Le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce sono sempre più vicine, ma la data (oltre ai due sposi, ovviamente) è probabilmente l'unica cosa certa. Una delle coppie più amate dello showbusiness americano e internazionale, la cantante e il giocatore di football si sposeranno il prossimo 3 luglio. Secondo diverse fonti riportate dai media inglesi e statunitensi, il matrimonio si dovrebbe celebrare a New York, ma la certezza forse ci sarà solo a ridosso. Ovunque vada la coppia attira gli sguardi di fotografi e curiosi, ma loro sembrano quasi non farci più caso. Lo scorso 23 maggio erano in prima fila alla partita di NBA tra New York Knick e Cleveland Cavaliers e Travis Kelce si è scatenato come un tifoso qualsiasi, sotto lo sguardo, non proprio consenziente, della futura moglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Taylor Swift e Travis Kelce, tutti i segreti delle nozze: dalla regola per single agli invitati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce tutti i dettagli

Notizie e thread social correlati

Nozze Taylor Swift e Travis Kelce: smentito il matrimonio a giugnoNegli ultimi giorni circolavano voci riguardo a un matrimonio tra la cantante e il giocatore di football, con una data prevista per il 13 giugno...

Taylor Swift, cosa ci fanno i gioielli con opali appartenuti a Elizabeth Taylor nel suo portagioie? Regalo di Travis Kelce?Di recente, la cantante è stata vista indossare gioielli con opali che, secondo chi ha venduto i pezzi, sarebbero appartenuti all’attrice Elizabeth...

Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce sono stati avvistati a un matrimonio di amici; Taylor Swift e Travis Kelce a bordocampo in gara-3; Taylor Swift e Travis Kelce, l’ospite al matrimonio si infuria per una richiesta; Matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce: ospiti, location, segreti e la regola del no ring, no bring.

Il no plus one fa infuriare le invitate al matrimonio di Taylor Swift: c'è chi minaccia di non andare A New York il 3 luglio la regina del pop sposerà Travis Kelce. Location e abito top secret tra ospiti vip e regole di galateo Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlin x.com

Alcune riviste di Taylor Swift nella mia collezione. Fortunato ad avere anche il NY Times Mag. reddit

Taylor Swift verso le nozze, polemica fra le amiche single discriminateLa popstar si prepara a dire Sì a Travis Kelce, ma non tutte le invitate, a quello che si prospetta come il matrimonio dell'anno, sono contente Taylor Swift si prepara per il grande giorno. La popst ... tgcom24.mediaset.it

Travis Kelce mette in imbarazzo Taylor Swift alla partita NBA: prima la birra scolata in diretta, poi il pisolino in prima filaSiamo abituati a vedere le celebrità che risplendono sul red carpet, tra sorrisi e pose studiate, ma metti una partita di NBA in prima fila, una birra scolata troppo velocemente e uno sguardo tra la d ... vanityfair.it