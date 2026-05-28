Le trattative tra la società e le parti coinvolte potrebbero concludersi nelle prossime ore. Oggi si aspetta un verdetto che potrebbe portare a una svolta decisiva. Prima del fine settimana, sono previste novità che potrebbero cambiare gli sviluppi della situazione. La situazione è in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Qualcosa bolle in pentola. E già prima del fine settimana potrebbero arrivare novità per la società di Pian di Massiano. Ormai è cosa nota che il presidente Faroni abbia deciso di alleggerire il suo impegno sul Perugia e che non sia interessato a cedere parte delle quote: per il numero uno argentino o la società si cede per intero oppure si va avanti come si può, con l’autofinananzaimento, riducendo il monte ingaggi, puntando su giovani, sponsor, cessioni e possibilimente abbonamenti. Ma la strada della cessione del club è quella più vicina. Oggi potrebbe essere un giorno importante per arrivare alla fine di una trattativa che è già arrivata a buon punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trattative. Società, la svolta attesa a ore. Oggi giorno caldo per il verdetto

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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