Il giorno più caldo picchi di 37°C poi la svolta e i temporali | come sarà il ponte del 2 giugno a Torino

Da torinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo giorni di caldo intenso con temperature che hanno raggiunto i 37°C, si prevede un cambiamento nel meteo a Torino per il ponte del 2 giugno. L’anticiclone subtropicale, che ha causato questa ondata di calore, mostrerà i primi segnali di indebolimento. A partire da questa settimana, sono previsti temporali che potrebbero interessare la zona, segnando la fine dell’ondata di caldo anomala.

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Ancora caldo intenso poi l’anticiclone subtropicale responsabile dell’intensa e anomala ondata di calore sul Piemonte inizierà ad accusare qualche segnale di cedimento. Il giorno più caldo Mercoledì 27 maggio sarà ancora una giornata stabile, la più calda della serie, con temperature massime che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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