Il giorno più caldo picchi di 37°C poi la svolta e i temporali | come sarà il ponte del 2 giugno a Torino
Dopo giorni di caldo intenso con temperature che hanno raggiunto i 37°C, si prevede un cambiamento nel meteo a Torino per il ponte del 2 giugno. L’anticiclone subtropicale, che ha causato questa ondata di calore, mostrerà i primi segnali di indebolimento. A partire da questa settimana, sono previsti temporali che potrebbero interessare la zona, segnando la fine dell’ondata di caldo anomala.
Ancora caldo intenso poi l’anticiclone subtropicale responsabile dell’intensa e anomala ondata di calore sul Piemonte inizierà ad accusare qualche segnale di cedimento. Il giorno più caldo Mercoledì 27 maggio sarà ancora una giornata stabile, la più calda della serie, con temperature massime che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Temi più discussi: Caldo record a Torino: già eguagliato il massimo di temperatura per il mese di maggio con 33,4 gradi; Meteo, ondata di caldo e temperature record: oggi in Italia 12 città con bollino arancione; Caldo da record a Torino e in Piemonte: Lunedì si arriverà a 35 gradi; Caldo record sul Piemonte: Torino si prepara a 33 gradi, estate esplosa con venti giorni d’anticipo.
Quanto caldo ha fatto? Da oggi parte questa piccola rubrica, per tutta la durata della fase calda vi indicherò, giorno per giorno, le temperature massime registrate dalle stazioni dell’Aeronautica Militare. Uso questi dati perché sono tra i più solidi, precisi e certifi x.com
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faremo il miracolo domenica e ci qualificheremo. se non ci credi, allora è meglio che non ti senta mai più dire fino alla fine. Indipendentemente dal risultato, noi saremo sempre la juventus. Saremo ancora la squadra più grande d'Italia. una stagione non definis reddit