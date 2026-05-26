Il giorno più caldo picchi di 37°C poi la svolta e i temporali | come sarà il ponte del 2 giugno a Torino

Notizia in breve

Dopo giorni di caldo intenso con temperature che hanno raggiunto i 37°C, si prevede un cambiamento nel meteo a Torino per il ponte del 2 giugno. L’anticiclone subtropicale, che ha causato questa ondata di calore, mostrerà i primi segnali di indebolimento. A partire da questa settimana, sono previsti temporali che potrebbero interessare la zona, segnando la fine dell’ondata di caldo anomala.