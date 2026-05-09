Martedì 12 maggio si terrà in consiglio comunale una riunione in cui verranno discussi gli atti relativi alla costituzione della nuova società multiservizi. L’obiettivo è definire le procedure per il ritorno della gestione pubblica della sosta e avviare ufficialmente il percorso verso questa modifica. La convocazione rappresenta un passaggio importante nel processo avviato dall’amministrazione comunale per riorganizzare i servizi locali.

Martedì prossimo, 12 maggio, potrebbe arrivare il passaggio decisivo nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per la nascita della Multiservizi Piceni e per il ritorno della gestione pubblica della sosta in città. Il Consiglio comunale, infatti, sarà chiamato ad approvare due atti considerati fondamentali nella strategia portata avanti da Palazzo Arengo per la futura società in house. Il primo riguarda il regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulla società in house providing attraverso cui il Comune gestirà la politica dei parcheggi. Un passaggio tecnico ma determinante, perché consentirà all’ente di esercitare un controllo diretto sulla nuova società, che opererà in maniera prevalente per conto dell’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multiservizi Piceni. Sosta, attesa la svolta. In Consiglio gli atti per la nuova società

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