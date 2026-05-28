Transizioni verdi e digitali | la coesione europea rilancia sulla formazione

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha annunciato un rilancio della formazione per affrontare la rapida trasformazione del mercato del lavoro, spinta dalla transizione verde, dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale. La strategia mira a rafforzare le competenze dei lavoratori e a favorire l’adattamento alle nuove richieste. Le iniziative coinvolgono programmi di aggiornamento professionale e investimenti in formazione, con l’obiettivo di preparare la forza lavoro alle sfide di un’economia in rapido cambiamento.

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La trasformazione del mercato del lavoro europeo non è più un fenomeno graduale, ma un cambiamento strutturale accelerato da tre grandi forze: la transizione verde, la digitalizzazione e la presenza sempre più pervasiva dell'intelligenza artificiale. Processi che stanno modificando interi settori. 🔗 Leggi su Today.it

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