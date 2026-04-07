Palermo scommette sulla formazione digitale | presentata la piattaforma europea Digitmi

Recentemente, presso il centro culturale Moltivolti, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto europeo Erasmus+ Digitmi, promosso dall’ente del Terzo Settore Irsei Ets. La manifestazione ha segnato la presentazione ufficiale della piattaforma europea Digitmi, dedicata alla formazione digitale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di Palermo volte a potenziare le competenze digitali, coinvolgendo diversi attori e realtà locali.

Si è svolto nei giorni scorsi, da Moltivolti, l’evento finale del progetto europeo Erasmus+ Digitmi, promosso dall’ente del Terzo Settore Irsei Ets Si è svolto nei giorni scorsi, da Moltivolti, l’evento finale del progetto europeo Erasmus+ Digitmi, promosso dall’ente del Terzo Settore Irsei Ets. All’incontro hanno partecipato 32 persone tra cittadini, professionisti e stakeholder locali, coinvolti nella presentazione della nuova piattaforma online gratuita dedicata allo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali. La piattaforma nasce dalla collaborazione tra organizzazioni di cinque Paesi europei (Austria, Italia, Spagna, Francia e Repubblica Ceca) ed è pensata per chi vuole avviare o rafforzare un’attività nel mondo del business online e dell’imprenditoria su piccola scala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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