Operazione amarcord di De Luca poi rilancia sulla sicurezza e attacca | C' è chi fa polemica pure sui fondi al Verdi
Nel pomeriggio, il candidato sindaco ha definito l'evento come un'“operazione amarcord”, riferendosi a una rievocazione nostalgica delle attività delle sue precedenti amministrazioni. Durante l'intervento, ha affrontato il tema della sicurezza e ha criticato chi si è scagliato contro i fondi destinati al teatro locale, definendoli polemiche senza fondamento. La giornata si è conclusa con l’affermazione della volontà di rilanciare progetti passati, mantenendo vivo il ricordo delle iniziative passate.
L'ha definita lui stesso un' "operazione amarcord". Già perchè quella di oggi pomeriggio è stata, per il candidato sindaco Vincenzo De Luca, una vera e propria rievocazione nostalgica di tutto ciò che è stato fatto dalle sue amministrazioni passate."Voglio ricordare il lavoro che ha reso i nostri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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