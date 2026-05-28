Transizione energetica al rallentatore La maggior parte dei bus va a gasolio

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggior parte degli autobus impiegati nel trasporto pubblico locale nell’hinterland di Milano e nelle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia utilizza ancora carburante diesel. I dati evidenziano che la transizione verso mezzi a energia alternativa procede lentamente, con una prevalenza di veicoli a gasolio rispetto a quelli elettrici o a biocarburanti. Non ci sono indicazioni di cambiamenti significativi nel parco mezzi di queste aree negli ultimi tempi.

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La maggior parte degli autobus del trasporto pubblico locale è ancora alimentato a gasolio. Un dato riferito, in particolare, ai mezzi che effettuano il servizio nell’hinterland di Milano e nelle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Un dato contenuto nel Bilancio appena presentato dall’Agenzia di bacino del Trasporto Pubblico Locale competente sui territori già menzionati e diretta da Marcello Marino, nominato di recente: "La fotografia della flotta gestita indirettamente dall’Agenzia", si legge nella nota riassuntiva, è la seguente: "465 autobus urbani e 1.146 extraurbani, per un totale di circa 130 milioni di vetture-chilometro annui. La composizione attuale vede ancora una netta prevalenza di mezzi diesel (78%), affiancati da una quota crescente di veicoli elettrici, circa l’11% del totale, e ibridi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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