Transizione energetica | incontro pubblico con la Comunità Energetica Levante

A Brindisi si è tenuto un incontro pubblico organizzato dalla Comunità Energetica Levante, che coinvolge i cittadini nel processo di transizione energetica. L’appuntamento ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti locali, con l’obiettivo di discutere progetti e iniziative legate all’energia sostenibile. L’evento si inserisce in un percorso di confronto e informazione promosso dalla stessa comunità.

L'evento si svolgerà venerdì 13 marzo, alle ore 18.30, si svolgerà presso la Casa di quartiere Mimimus. Il progetto nasce dalla collaborazione della cooperativa "ènostra" e Wwf Brindisi BRINDISI – Prosegue il percorso di coinvolgimento della cittadinanza promosso dalla Comunità Energetica Levante. Venerdì 13 marzo, alle ore 18.30, si svolgerà presso la Casa di quartiere Mimimus, via Bastioni San Giorgio, 64 si terrà un nuovo incontro pubblico dedicato alla scoperta e all'approfondimento della Cer (Comunità Energetica Rinnovabile), una realtà nata a Brindisi, nell’aprile dello scorso anno, dalla collaborazione della cooperativa "ènostra" e Wwf Brindisi e che sta già estendendo le proprie radici nel territorio pugliese con le sedi di Crispiano, Noci e Trani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Comunicato Stampa: “Dalla comunità energetica alla comunità industriale” Incontro sul futuro delle aree produttive delLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO. Comunità energetica rinnovabile "Città Appenninica": al via la manifestazione di interesse per il partenariato pubblico-privatoL’iniziativa, rivolta a operatori economici, ha l’obiettivo di individuare un “candidato promotore” per la progettazione, realizzazione e gestione di... Energie per le comunità: a Trani nasce la Comunità Energetica Rinnovabile Aggiornamenti e notizie su Comunità Energetica Temi più discussi: Ferrandina (MT), presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile: incontro pubblico il 13 marzo; Presentazione Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Ferrandina; Comunità energetiche rinnovabili, la transizione va avanti piano; Per la transizione energetica servono consapevolezza e norme chiare. Brindisi verso la transizione energetica: venerdì 13 marzo incontro pubblico con la Comunità Energetica LevanteProsegue il percorso di coinvolgimento della cittadinanza promosso dalla Comunità Energetica Levante. Venerdì 13 marzo si terrà un nuovo incontro pubblico dedicato alla scoperta e all’approfondimento ... brundisium.net Un incontro pubblico sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer)Un incontro pubblico sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer). Il Comune di Cutrofiano promuove un evento sulle Cer, un modello innovativo che consente a ... corrieresalentino.it Il Comune di Ceva entra in Mondocer, la Comunità Energetica Rinnovabile del territorio - facebook.com facebook In crescita la Comunità Energetica Rinnovabile del Sarca nell’Alto Garda trentino. Incontri informativi per coinvolgere cittadini, imprese e Comuni e ampliare la condivisione di energia da idroelettrico e fotovoltaico. #ComunitàEnergetiche #EnergiaRinnova x.com