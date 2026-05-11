Trail Sacred Forests è già pioggia di adesioni

Il 31 maggio si terrà la 11ª edizione del Trail Sacred Forests a Badia Prataglia, nel Casentino. L’evento sta ricevendo molte adesioni, con partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia e oltre. La manifestazione si svolge nel cuore di una zona nota per le sue foreste sacre e rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di off-road. La giornata prevede diverse prove e percorsi dedicati agli amanti di questa disciplina.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – . E’ fissato in calendario per il 31 maggio l’edizione numero 11 del Trail Sacred Forests che anche quest’anno porterà a Badia Prataglia, nel cuore del Casentino il meglio dell’offroad nazionale e non solo. La corsa, che nel decennio scorso ha ospitato anche i Campionati Mondiali della specialità ha fatto tesoro proprio di quella straordinaria esperienza e da allora la sua fama ha continuato a valicare i confini nazionali, portando fior di campioni a prendere il via nella gara disegnata nello scenario incommensurabile del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trail Sacred Forests, è già pioggia di adesioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ristoranti a misura di bambini: già 15 adesioniUna tovaglietta da colorare, qualche matita e una piramide alimentare tutta da scoprire mentre si aspetta il pranzo. Patente digitale: boom di adesioni, già 9 milioni di utenti attiviOltre 9 milioni di conducenti hanno già trasferito la propria patente sul formato digitale all’interno dell’applicazione IO, segnando un traguardo...