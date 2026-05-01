Ultra Trail Mugello 11esima edizione pronta al via

Da lanazione.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'11ª edizione dell'Ultra Trail Mugello sta per partire, con i partecipanti pronti a affrontare il percorso nel territorio del Mugello. La manifestazione si svolgerà nel giorno del 1° maggio 2026 e prevede diverse prove di resistenza, con atleti provenienti da varie regioni. La gara si svolge lungo sentieri e percorsi che attraversano il paesaggio collinare e montano della zona.

Mugello (Firenze), 1 maggio 2026 - Conto alla rovescia per l'Ultra Trail Mugello. L’11esima edizione si svolge il 2 maggio con l’Ultra Trail Mugello (UTM), 60 km e 3200 mt di dislivello positivo; la Mugello Marathon Trail (MMT), 43,5 km e 2300 mt di dislivello positivo; il Mugello Trail (MT), 23,5 km e 1280 mt di dislivello positivo; la Mugello Experience Trail (MET), di 12 km e 650 mt di dislivello positivo. Ma si comincia già venerdì 1 maggio con la Mugello Dog Trail (corsa atleta-cane). L’Ultra Trail Mugello è organizzato dall’associazione sportiva Mugello Outdoor con il sostegno operativo ed economico dell’Unione montana dei Comuni del Mugello, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana, la collaborazione di numerosi partner.🔗 Leggi su Lanazione.it

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