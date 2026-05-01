Ultra Trail Mugello 11esima edizione pronta al via

L'11ª edizione dell'Ultra Trail Mugello sta per partire, con i partecipanti pronti a affrontare il percorso nel territorio del Mugello. La manifestazione si svolgerà nel giorno del 1° maggio 2026 e prevede diverse prove di resistenza, con atleti provenienti da varie regioni. La gara si svolge lungo sentieri e percorsi che attraversano il paesaggio collinare e montano della zona.

Mugello (Firenze), 1 maggio 2026 - Conto alla rovescia per l'Ultra Trail Mugello. L’11esima edizione si svolge il 2 maggio con l’Ultra Trail Mugello (UTM), 60 km e 3200 mt di dislivello positivo; la Mugello Marathon Trail (MMT), 43,5 km e 2300 mt di dislivello positivo; il Mugello Trail (MT), 23,5 km e 1280 mt di dislivello positivo; la Mugello Experience Trail (MET), di 12 km e 650 mt di dislivello positivo. Ma si comincia già venerdì 1 maggio con la Mugello Dog Trail (corsa atleta-cane). L’Ultra Trail Mugello è organizzato dall’associazione sportiva Mugello Outdoor con il sostegno operativo ed economico dell’Unione montana dei Comuni del Mugello, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana, la collaborazione di numerosi partner.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultra Trail Mugello, 11esima edizione pronta al via UltraTrailMugello 2025 CLOSE TO OUR ROOTS film completo Notizie correlate Villacidro pronta per la XTERRA 2026: trail running e ultra maratona valorizzano il territorio del Linas.Villacidro si prepara a riaccogliere la XTERRA con un evento che promette di attrarre atleti da tutto il mondo. Leggi anche: Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, dal 19 al 22 febbraio l’11esima edizione a Pisa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ultra Trail Mugello, 11esima edizione pronta al via; Ultratrail, il Mugello si prepara a un’edizione da record, attesi i grandi campioni dello skyrunning; UltraTrail Mugello, al via l’undicesima edizione; Tutto pronto per l’undicesimo Ultratrail Mugello. Ultratrail, il Mugello si prepara a un’edizione da record, attesi i grandi campioni dello skyrunningSold out per le gare regine della tredicesima edizione al via il 2 maggio. Tra le novità la Dog Trail e il Campionato Regionale UltraSkyMarathon nella cornice selvaggia di Moscheta ... intoscana.it UltraTrail Mugello, le info sull'edizione 2026Le gare si svolgeranno sabato 2 maggio. Run free, live the mountain (Corri libero, vivi la montagna) lo slogan ... nove.firenze.it Il 2 maggio 2026 torna l’Ultra Trail del Mugello, giunto alla sua undicesima edizione: un appuntamento imperdibile per gli amanti del trail running e della natura. “Una terra, tre gare” è il cuore dell’evento: 60 km con 3200 D+ 43 km con 2300 D+ - facebook.com facebook