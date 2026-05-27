Trovato senza vita il disperso in Val Biandino
Un uomo disperso in Val Biandino è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Le ricerche, che sono durate fino alla sera, si sono concluse con il ritrovamento del corpo.
Non c'è stato niente da fare. L'uomo scomparso nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio in Val Biandino, nel cuore della Valsassina, è stato ritrovato senza vita nel corso delle operazioni di ricerca concluse in serata. La base delle operazioni era nel comune di Introbio. Le ricerche erano state. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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