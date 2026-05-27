Trovato senza vita il disperso in Val Biandino

Da leccotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo disperso in Val Biandino è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Le ricerche, che sono durate fino alla sera, si sono concluse con il ritrovamento del corpo.

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Non c'è stato niente da fare. L'uomo scomparso nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio in Val Biandino, nel cuore della Valsassina, è stato ritrovato senza vita nel corso delle operazioni di ricerca concluse in serata. La base delle operazioni era nel comune di Introbio. Le ricerche erano state. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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