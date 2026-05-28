Tragedia sulla 13 | giovane mamma georgiana investita e morta a Tricesimo

Una giovane madre di origine georgiana è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada sulla statale 13. Secondo quanto riferito, l’auto ha percorso circa trenta metri prima di travolgere la pedone. La cugina della vittima, che era con lei al momento dell’incidente, ha raccontato di aver cercato di aiutarla senza riuscirci. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sul motivo per cui la vettura abbia percorso così tanta distanza prima di investire la donna.

? Punti chiave Come ha fatto l'auto a travolgere la donna a trenta metri?. Cosa ha testimoniato la cugina rimasta coinvolta nell'incidente?. Perché la sicurezza pedonale sulla Statale 13 è così carente?. Chi sta ricostruendo la dinamica esatta della collisione notturna?.? In Breve Vittima di 33 anni residente a Reana del Rojale investita alle 23:00.. Cugina della donna coinvolta nell'attraversamento della carreggiata a Tricesimo.. Conducente ventiseienne friulano si è fermato subito dopo l'impatto sulla Statale 13.. Forze dell'ordine indagano sulla sicurezza pedonale nel tratto udinese della Pontebbana.. Una donna di 33 anni residente a Reana del Rojale ha perso la vita ieri sera intorno alle 23:00, dopo essere stata investita da un’auto sulla Statale 13 Pontebbana nel tratto di Tricesimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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