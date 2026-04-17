Borghetto Lodigiano giovane lupa investita investita e uccisa sulla Sp125 | undicesimo caso in tre anni

Una giovane lupa è stata investita e uccisa lungo la strada Sp125, nel territorio di Borghetto Lodigiano, nella zona dei Casoni. Si tratta dell’undicesimo episodio di questo tipo registrato negli ultimi tre anni nella stessa area. L’incidente si è verificato recentemente e la carcassa dell’animale è stata recuperata sul ciglio della carreggiata. La presenza di lupi in questa zona è stata oggetto di numerosi interventi e monitoraggi nel corso del tempo.

Borghetto Lodigiano (Lodi) – Una giovane lupa è stata investita e uccisa lungo la Sp125, nel territorio di Borghetto Lodigiano, nella zona dei Casoni. Il ritrovamento dell’animale riaccende l’attenzione su una presenza, quella del lupo, sempre più stabile anche nella pianura lodigiana. La polizia provinciale. A fare il punto è il comandante della Polizia provinciale, Massimiliano Castellone, che ha chiarito come “nella giornata di mercoledì non risulti alcuna denuncia di sinistro” legata all’investimento. Restano quindi in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quando sia avvenuto l’impatto. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di crescita della presenza dei lupi nel territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borghetto Lodigiano, giovane lupa investita investita e uccisa sulla Sp125: undicesimo caso in tre anni Notizie correlate Leggi anche: Prato, bambina di 3 anni investita e uccisa sulla Sr 325: inutili i soccorsi Investita e uccisa a tre anni, indagato il conducente dell’auto che ha travolto la piccola. La bimba era con un’amica della mammaVernio (Prato), 23 febbraio 2026 – E’ stato iscritto nel registro degli indagati il 25enne italiano che nella serata di ieri, domenica 22 febbraio,...