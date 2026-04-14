Tragedia a Bisceglie | dodicenne morta investita da un albero caduto

Una dodicenne ha perso la vita a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere stata investita dal tronco di un albero caduto a causa delle intense raffiche di vento. L’incidente si è verificato durante una giornata caratterizzata da condizioni meteo avverse, che hanno causato la caduta improvvisa del tronco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali.

Una dodicenne ha perso la vita a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria Trani, dopo essere stata investita dal tronco di un albero caduto a causa delle violente raffiche di vento. La giovane si trovava in strada proprio nel momento in cui l’evento meteorologico si è reso fatale, uscendo da poco dal proprio istituto scolastico. Il soccorso è scattato immediatamente grazie all’intervento del personale del 118, che ha tentato ogni manovra per stabilizzare la minore. Tuttavia, nonostante lo sforzo dei sanitari, il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale locale di Bisceglie non è stato sufficiente: la ragazza è giunta nella struttura clinica già priva di segni vitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Bisceglie: dodicenne morta investita da un albero caduto Leggi anche: Bisceglie: colpita da albero sradicato dal vento, morta dodicenne Maltempo: dirottati dieci voli riguardanti Bari Tragedia in Puglia, 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a BisceglieUna ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto per il forte vento. Argomenti più discussi: Ragazzina di 12 anni schiacciata da un albero caduto per il forte vento: era appena uscita da scuola; Bisceglie, il vento fa cadere un albero dal grosso tronco: muore una ragazzina di 12 anni. La Procura di Trani apre un'inchiesta; Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto; Tragedia a Bisceglie: dodicenne travolta e uccisa da un albero in via Veneziano. StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome #news #tragedia #foggia #video #carabinieri - facebook.com facebook Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie: la tragedia ricostruita in 3D x.com