Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili | tragedia sfiorata FOTO

Questo pomeriggio, in via di Varlungo, si è verificato un incidente presso una struttura destinata a persone fragili, quando l'intero controsoffitto è crollato. La Casa di Accoglienza Santa Luisa de Marillac è stata interessata dall'evento. Fortunatamente, non ci sono state vittime o feriti gravi, ma l’episodio ha generato preoccupazione tra operatori e utenti presenti al momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Tragedia sfiorata questo pomeriggio, sabato 2 maggio, alla Casa di Accoglienza Santa Luisa de Marillac, in via di Varlungo. Subito dopo pranzo, intorno alle 14:20, è crollato quasi l'intero controsoffitto della sala da prando dove gli ospiti della struttura avevano poco prima pranzato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Crolla la ciclopedonale: tragedia sfiorata sull'AddaAncor prima del collaudo ufficiale ha ceduto un’intera campata della nuova passerella al ponte della provinciale 196, tra Maccastorna, nel Lodigiano,... Schiaccia e il canestro gli crolla addoso: tragedia sfiorata in CroaziaDemajeo Wiggins, giocatore di basket americano, ha corso un rischio enorme nella sfida della massima serie del campionato croato tra Kvarner e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: FOTO - Crolla controsoffitto in struttura per persone fragili, tragedia sfiorata; I calcinacci crollati a scuola: La sicurezza è la priorità. Il primo piano resta chiuso. Controsoffitto crolla al Serpieri, studenti in sciopero per protestaBologna, 9 febbraio 2026 – Crollo di un controsoffitto all’Iis Serpieri di via Peglion e gli studenti questa mattina mettono in scena uno sciopero all’insegna ‘Tetto che crolla oggi sciopero’. Il ... ilrestodelcarlino.it Crolla un controsoffitto, lezioni sospese al Capellini – Sauro: studenti rimandati a casaCrolla un controsoffitto, lezioni sospese al Capellini – Sauro: studenti rimandati a casa ... msn.com Un vuoto che non si può spiegare. Perché quando muore un figlio, non è solo una vita che si spegne. È un mondo intero che crolla, senza preavviso, senza pietà. Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo si sono ritrovati in quel silenzio assordante che resta dop - facebook.com facebook