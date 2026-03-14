Schiaccia e il canestro gli crolla addoso | tragedia sfiorata in Croazia

Durante una partita del campionato croato di basket, un giocatore americano ha subito un incidente quando il canestro gli è crollato addosso, sfiorando una tragedia. L'episodio si è verificato durante la sfida tra Kvarner e Spalato, coinvolgendo Demajeo Wiggins, che ha corso un rischio grave mentre si trovava in campo. Nessuna altra informazione sulla dinamica dell’incidente è stata resa nota.

Demajeo Wiggins, giocatore di basket americano, ha corso un rischio enorme nella sfida della massima serie del campionato croato tra Kvarner e Spalato. Schiaccia, si appende al canestro, che (non ancorato correttamente) finisce per travolgerlo: per fortuna, il protagonista dell'incidente è stato liberato ed è riuscito da solo a recarsi negli spogliatoi per riprendersi dallo shock. Una scena insolita ai tempi d'oggi, ma in passato anche in Nba gente come Shaquille O'Neal aveva messo a dura prova ferri e tabelloni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Schiaccia e il canestro gli crolla addoso: tragedia sfiorata in Croazia Articoli correlati Albero crolla per il maltempo: auto distrutte, sfiorata la tragediaPaura questa mattina nel Rione Don Guanella dove, a causa del maltempo, un albero è crollato. Crolla la ciclopedonale: tragedia sfiorata sull'AddaAncor prima del collaudo ufficiale ha ceduto un’intera campata della nuova passerella al ponte della provinciale 196, tra Maccastorna, nel Lodigiano,... Altri aggiornamenti su Schiaccia e il canestro gli crolla... Temi più discussi: Demajeo Wiggins schiaccia ma viene travolto dal canestro che si ribalta: caos in campo; LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo!; E' la notte dell'Euroderby: tutto su Reyer Venezia-Aquila Trento; LIVE Olimpia Milano-Barcellona 87-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria con l’incubo finale. Demajeo Wiggins schiaccia ma viene travolto dal canestro che si ribalta: caos in campoIncredibile nel campionato di basket croato: Demajeo Wiggins schiaccia e fa crollare il canestro. La pesante struttura lo travolge, ma lui ne esce illeso. fanpage.it Amadou Seini impazzisce ai Mondiali: schiaccia nel suo canestro e perde la partita, compagni attonitiIl giocatore del Camerun Amadou Seini ha perso completamente il senso della realtà nel finale della partita contro l’Australia ai Mondiali di basket Under 19. Dopo aver ricevuto palla da un compagno, ... fanpage.it Il rincaro del gasolio schiaccia i veicoli commerciali: che stangata - facebook.com facebook Schiaccia Suigo Il lungo azzurro vola a canestro su assist di Spissu #ItalBasket #Suigo #DAZN x.com