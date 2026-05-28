Tragedia nel Taro il ragazzo è annegato dopo un tuffo in pausa pranzo

Un giovane di 21 anni è morto annegato nel fiume Taro nel primo pomeriggio di ieri. Secondo quanto riferito, il ragazzo si trovava nel corso d'acqua durante la pausa pranzo, accompagnato da alcuni amici. Aveva un impiego locale e si sarebbe immerso nel fiume prima di perdere la vita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Emergono nuovi dettagli sul 21enne morto nel primo pomeriggio di ieri nelle acque del fiume Taro.Il ragazzo, che lavorava per una ditta della zona, avrebbe raggiunto il fiume in pausa pranzo insieme ad alcuni amici. La decisione per combattere il caldo torrido di questi giorni.Il ragazzo sarebbe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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