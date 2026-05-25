Quindicenne morto annegato dopo un tuffo nel torrente Guà a Zimella

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel pomeriggio di domenica nel torrente Guà a Zimella. Il giovane si era tuffato nel corso d'acqua e non è riuscito a tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire le circostanze dell’incidente.

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Tragedia nel pomeriggio di domenica 24 maggio a Zimella, dove un ragazzo di 15 anni è morto nelle acque del torrente Guà. Le prime informazioni sull’accaduto sono state diffuse dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo la segnalazione della scomparsa del giovane. L’allarme, secondo la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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