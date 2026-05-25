Quindicenne morto annegato dopo un tuffo nel torrente Guà a Zimella

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel pomeriggio di domenica nel torrente Guà a Zimella. Il giovane si era tuffato nel corso d'acqua e non è riuscito a tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire le circostanze dell’incidente.