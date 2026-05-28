Un’impresaria funebre ha descritto lo stato dei corpi dei cinque subacquei italiani morti nelle grotte delle Maldive, evidenziando danni e deterioramenti evidenti. I corpi sono stati recuperati dopo l’incidente che ha coinvolto un gruppo di italiani in immersione. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali responsabilità o misure di sicurezza adottate prima dell’incidente.

La morte di cinque subacquei italiani all’interno di un sistema di grotte alle Maldive ha sconvolto il mondo intero. Ora, un’impresaria funebre ha spiegato cosa potrebbe essere accaduto ai corpi delle vittime dopo che sono rimasti intrappolati sott’acqua. La tragedia si è consumata in una grotta situata ad almeno 18 metri di profondità. Le vittime sono identificate come la biologa marina 52enne Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, 22 anni, il biologo marino Federico Gualtieri, 31 anni, la ricercatrice Muriel Oddenino, 31 anni, e l’istruttore subacqueo e capitano di barca Gianluca Benedetti. L’operazione di soccorso ha causato anche la morte di un membro della squadra di ricerca e soccorso della Forza di Difesa Nazionale delle Maldive. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Tragedia Maldive: impresaria funebre parla dello stato dei corpi dei sub

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