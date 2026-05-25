Tragedia dei sub alle Maldive | le autopsie dei primi due corpi all' ospedale di Gallarate

Le autopsie sui corpi dei due sub italiani morti durante un’immersione nelle Maldive sono state eseguite nel primo pomeriggio di lunedì presso l’ospedale di Gallarate. Le analisi hanno riguardato i primi due corpi recuperati, senza ulteriori dettagli sulle cause di morte fornite. Le autorità stanno proseguendo con le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sui resti dei sub o sui risultati preliminari delle analisi.

Sono state svolte nel primo pomeriggio di lunedì le autopsie sui corpi dei sub italiani morti nella drammatica immersione nelle acque delle Maldive. Gli esami autoptici si sono svolti presso l'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese.Al via i primi accertamenti cliniciI primi due esami. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Italiani morti alle Maldive, aria finita a 60 metri: la trappola di corallo per i sub

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