Maldive tragedia nella tragedia | morto uno dei sub che cercava i corpi
Durante le operazioni di ricerca nelle Maldive, un sub delle forze armate è deceduto mentre cercava i corpi dei cinque subacquei coinvolti in un incidente nell'atollo di Vaavu. Quattro dei sommozzatori sono ancora dispersi, mentre uno è stato trovato morto. La tragedia si è verificata nel corso di un’immersione, e le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca e soccorso. La situazione resta critica e in evoluzione.
Un sub delle forze armate delle Maldive è morto durante le operazioni di ricerca per trovare i corpi dei cinque subacquei deceduti, di cui quattro ancora dispersi, dopo un’immersione nell'atollo di Vaavu.Il sergente maggiore delle forze armate Mohamed Moahadi si è sentito male mentre era in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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