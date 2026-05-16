Maldive tragedia nella tragedia | morto uno dei sub che cercava i corpi

Durante le operazioni di ricerca nelle Maldive, un sub delle forze armate è deceduto mentre cercava i corpi dei cinque subacquei coinvolti in un incidente nell'atollo di Vaavu. Quattro dei sommozzatori sono ancora dispersi, mentre uno è stato trovato morto. La tragedia si è verificata nel corso di un’immersione, e le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca e soccorso. La situazione resta critica e in evoluzione.

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