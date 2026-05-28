Tragedia in Val Ridanna | parapendista muore dopo una caduta di 100 metri

Notizia in breve

Un parapendista è morto dopo essere caduto da circa 100 metri in Val Ridanna. L’incidente è avvenuto durante il decollo, per cause ancora da chiarire. Il compagno che era con lui è riuscito a sopravvivere alla caduta, riportando ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo e avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.