Tragedia in Val Ridanna | parapendista muore dopo una caduta di 100 metri
Un parapendista è morto dopo essere caduto da circa 100 metri in Val Ridanna. L’incidente è avvenuto durante il decollo, per cause ancora da chiarire. Il compagno che era con lui è riuscito a sopravvivere alla caduta, riportando ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo e avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.
? Domande chiave Cosa ha causato l'imprevisto errore tecnico durante il decollo?. Come ha fatto il compagno a sopravvivere alla caduta?. Perché le condizioni meteo hanno influenzato la dinamica del volo?. Quali indagini stanno cercando la causa esatta della precipitazione?.? In Breve Caduta di 100 metri avvenuta mercoledì 27 maggio sul Monte Tallone a 2.669 metri.. Soccorso alpino di Ridanna Racines ed elisoccorso Pelikan 3 intervenuti sul luogo.. Indagini in corso per verificare cause tecniche o meteo durante il decollo.. Compagno di sport illeso ha dato l'allarme subito dopo l'atterraggio.. Il 32enne Manuel Girtler ha perso la vita mercoledì 27 maggio a seguito di una tragica caduta avvenuta durante un volo in parapendio nella zona della Val Ridanna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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