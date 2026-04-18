Nella notte tra giovedì e venerdì, un giovane di 19 anni è morto in seguito a una caduta avvenuta nella zona di Val Verzasca, vicino a Corippo. L’incidente è stato segnalato alle autorità che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il ragazzo.

Un tragico incidente ha strappato la vita a un diciannovenne svizzero nella notte tra giovedì e venerdì, poco distante da Corippo. Il giovane, residente nel Canton Berna, è precipitato da un dislivello di circa 20 metri in un’area situata nei pressi di un edificio rurale, finendo poi nelle acque del fiume Verzasca. Dinamica dell’intervento e soccorsi in Val Verzasca. La segnalazione della scomparsa è pervenuta alla Centrale comune d’allarme (CECAL) poco dopo le ore 6.00 di venerdì. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto diverse unità specializzate: la Polizia cantonale ha coordinato l’azione insieme agli agenti della Polizia Intercomunale del Piano, mentre il recupero tecnico è stato affidato al Soccorso Alpino Svizzero (SAS) con il supporto della Rega.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Val Verzasca: diciannovenne muore dopo una caduta fatale

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