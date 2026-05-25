Una ragazza di 23 anni è morta in Val Badia dopo essere caduta da un'altezza di circa 200 metri. La vittima, residente a Zola Predosa, è stata trovata senza vita sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. Le autorità stanno indagando sulle cause della caduta.

Una tragedia in montagna ha spezzato la vita di Elena Berselli, 23 anni, residente a Zola Predosa, nel Bolognese. La giovane è morta dopo essere precipitata per circa 200 metri durante un’escursione in Alto Adige, nella zona della Val Mezdì di Corvara in Badia. L’incidente è avvenuto a circa 1. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Elena Berselli morta dopo una caduta di 200 metri in Val Mesdì, sarebbe scivolata sulla neve: aveva 23 anniUna donna di 23 anni è deceduta dopo essere scivolata e caduta per circa 200 metri durante un'escursione in Val Mesdì.

Elena Berselli è morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto AdigeUna giovane donna di 23 anni è morta dopo essere scivolata per 200 metri in Alto Adige durante un'escursione.

Temi più discussi: Prostituzione, scoperta rete di finti centri massaggi: 23 donne segregate, giro d'affari da 60mila euro; Spedizione punitiva in Piazza Cima, processo a undici giovani; Sassari, violento scontro auto - moto in via Budapest: una ragazza in ospedale; Furto in un negozio di cosmetici nel centro di Bergamo: arrestata una 23enne.

Ragazza di 23 anni muore in Val Badia dopo una caduta di 200 metri. L'allarme è stato lanciato domenica sera, perché della giovane non si avevano più notizie #ANSA x.com

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Val Badia, ragazza di 23 anni muore dopo una caduta di 200 metriUna salvezza sofferta ma meritata. Nell’analisi del direttore Valentino Beccari e del caposervizio Paolo Gaiardelli, il Sudtirol raccoglie il premio per una stagione complicata chiusa affrontando i ... altoadige.it