Tragedia in scooter 22enne muore in un incidente stradale

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente in scooter lungo via Tortorelle a Poggiomarino. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica. La vittima è stata soccorsa ma non è riuscita a sopravvivere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.