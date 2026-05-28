Tragedia in scooter 22enne muore in un incidente stradale
Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente in scooter lungo via Tortorelle a Poggiomarino. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica. La vittima è stata soccorsa ma non è riuscita a sopravvivere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.
Un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggiomarino, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
ULTIM'ORA 18ENNE MORTA SUL COLPO IN UN TERRIBILE INCIDENTE TRA SCOOTER AUTO - RIMINI
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