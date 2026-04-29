Tragedia a Sant’Antonino | muore il ventenne dopo l’incidente stradale

Un giovane di 20 anni originario di Oulx è deceduto al CTO di Torino a seguito di un incidente stradale avvenuto il 20 aprile a Sant’Antonino. I carabinieri di Susa stanno conducendo le indagini sulla dinamica dell’incidente, focalizzandosi sull’incrocio tra via Moncenisio e via Roma, dove si è verificato lo scontro. La vittima è arrivata in ospedale in condizioni critiche e non ha potuto sopravvivere.

? Cosa sapere Il ventenne di Oulx muore al CTO di Torino dopo l'incidente del 20 aprile.. I carabinieri di Susa indagano sulla viabilità all'incrocio tra via Moncenisio e via Roma.. Il ventenne residente a Oulx ha perso la battaglia contro le ferite riportate lunedì 20 aprile all’incrocio tra via Moncenisio e via Roma a Sant’Antonino di Susa, dopo otto giorni di lotta nell’ospedale Cto di Torino. Il tragico evento si è consumato nella serata di lunedì scorso, proprio nel punto in cui la statale 25 incontra la via Roma. Il giovane, trasportato d’urgenza in città in condizioni estremamente critiche, ha lottato per riprendersi durante tutta la settimana trascorsa tra i reparti del presidio torinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Sant’Antonino: muore il ventenne dopo l’incidente stradale Notizie correlate San Salvo nel lutto: incidente stradale, muore giovane ventenne. Domani i funerali.San Salvo piange la scomparsa di Giuseppe Panichelli, ventenne vittima di un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio in via Trignina, nella... Leggi anche: Tragedia all'alba: 17enne muore in un incidente stradale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quel giorno orribile in cui morirono sette bambini; TRAGEDIA IN VALSUSA: NON CE L’HA FATTA IL GIOVANE DI 20 ANNI DI OULX, FERITO NELL’INCIDENTE A SANT’ANTONINO DI SUSA; Un risveglio fuori dal comune a Treviso: gregge di pecore invade le strade di Sant’Antonino - Video; Nuova struttura commerciale a S. Antonio dell’Orto. Sorgerà nei pressi del Planetario con opere complementari. Un anno di eventi per l'anniversario di Sant'Antonino a SorrentoConferenze e concerti, eventi religiosi ed iniziative culturali, percorsi di fede e cerimonie istituzionali, organizzate dal Comune di Sorrento e dall'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, ... ilmattino.it Castellammare di Stabia, pellegrinaggio della statua di Sant'Antonino Abate per il 1400esimo anniversarioSi è svolto ieri sera, in occasione dei 1400 anni dalla morte di Sant’Antonino Abate, il pellegrinaggio della statua del patrono di Sorrento a Castellammare di Stabia, città di San Catello, nel segno ... ilmattino.it Il dolce dedicato a Sant’Antonino patrono di Sorrento Con le farine di Mulino Caputo presentate le due versioni in occasione di SorrentoGnocchiDay, grazie a Simona Bonaura per l'articolo su Pasticceria Internazionale Salvatore Gabbiano Pasquale Pesce A - facebook.com facebook