Incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano materassi in fiamme | evacuate 30 persone

Questa mattina, alle prime ore, si è verificato un incendio nel dormitorio di un conservatorio a Milano. Le fiamme hanno coinvolto alcuni materassi, causando l’evacuazione di circa 30 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti gravi, ma l’evento ha provocato disagi tra gli studenti e il personale presenti.

Milano, 10 aprile 2026 – Momenti di paura, intorno alle 8.30 di questa mattina, venerdì 10 aprile, nel dormitorio del Conservatorio di Milano, dove si è sviluppato un principio di incendio. L’incendio. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi provocando una densa presenza di fumo che ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Esterni conservatorio di milano Milano, 10 Febbraio 2023, ANSADavide Canella L’evacuazione. Le squadre intervenute hanno provveduto a evacuare circa trenta persone presenti nella struttura, mettendo in sicurezza l’area. Poi, hanno prontamente domato il rogo, evitando che il si estendesse al resto dello storico complesso, e si sono occupati della ventilazione dei locali interessati dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano, materassi in fiamme: evacuate 30 persone Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Incendio al Conservatorio di Milano: fumo tra le stanze, evacuate circa 30 persone dai dormitoriMomenti di apprensione nella mattinata di venerdì al Conservatorio di Milano, dove un incendio è divampato all'interno dei locali adibiti a... Si parla di: Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa. Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all’interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Trenta persone sono state evacuate e le fiamme sono state domate. Segui le notizie di Fanp ... fanpage.it Incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano, materassi in fiamme: evacuate 30 personeMilano, 10 aprile 2026 – Momenti di paura, intorno alle 8.30 di questa mattina, venerdì 10 aprile, nel dormitorio del Conservatorio di Milano, dove si è sviluppato un principio di incendio. Le squadre ... ilgiorno.it