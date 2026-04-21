Nella serata di ieri, un incendio ha interessato un’abitazione situata in via Pontarielli a San Nicola Manfredi. Le fiamme hanno danneggiato l’interno dell’immobile, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. Ora si stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri in un’abitazione di via Pontarielli a San Nicola Manfredi. All’interno dello stabile, al momento dello scoppio del rogo, si trovavano alcune persone che però – fortunatamente – non sono state in alcun modo coinvolte dal fuoco o dai fumi, tanto che nessuno ha fatto ricorso alle cure ospedaliere. Scattato l’allarme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere l’incendio, poi hanno disposto lo sgombero di alcuni ambienti della casa per questioni di sicurezza. I caschi rossi ora sono impegnati nella ricerca delle cause dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiamme in una abitazione a San Nicola Manfredi, si indaga sulle cause del rogo

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