Il DJ condannato a cinque anni di reclusione per la tragedia di Corinaldo. I familiari delle vittime affermano che la sentenza non sia sufficiente. La domanda su come le balaustre siano crollate sotto la calca resta senza risposta. Il padre di una delle vittime ha commentato che la condanna non ripaga la perdita. La vicenda si riferisce all’incidente in discoteca nel 2018, che causò la morte di sei persone e il ferimento di decine.

? Punti chiave Come è stato possibile che le balaustre cedessero sotto la calca?. Perché il padre di Emma ritiene la condanna del DJ insufficiente?. Chi ha causato il caos che ha scatenato la tragedia?. Quali responsabilità specifiche ha stabilito la Cassazione per il gestore?.? In Breve Tragedia avvenuta tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra.. Sessanta vittime tra cui Asia Nasoni, Emma Fabini, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, Daniele Pongetti, Eleonora Girolimini.. Fazio Fabini contesta la proporzione della pena per il disastro avvenuto a Corinaldo.. Sovraffollamento e spray urticante causarono il crollo delle balaustre dell'uscita 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia Corinaldo: il DJ condannato a 5 anni, i familiari: ‘Poca giustizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strage di Corinaldo, condannato il ‘gestore’ della Lanterna Azzurra. I familiari delle vittime: “Strana una pena a 5 anni”Il giudice ha condannato a cinque anni e cinque mesi il deejay e gestore di fatto della discoteca coinvolta nella tragedia di Corinaldo.

Choc nel Varesotto, rissa in strada tra familiari per un debito di poca roba finisce in tragedia: ucciso un 30enne, fermato un uomoNella notte tra venerdì e sabato, nel Varesotto, si è verificata una rissa tra due gruppi familiari in strada, coinvolgendo almeno cinque persone.

Si parla di: Familiari vittime di Corinaldo, 'non cerchiamo vendetta ma giustizia'.

Strage di Corinaldo, condotto in carcere il deejay e gestore della discoteca Marco CecchiniMarco Cecchini, considerato il gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, è stato condotto nel carcere di Montacuto (Ancona ... fanpage.it

Strage alla Lanterna Azzurra, Marco Cecchini in carcere: condanna definitiva per il dj-gestore della discoteca dell’orroreCORINALDO - A quasi otto anni dalla tragedia della Lanterna Azzurra, si sono aperte le porte del carcere per Marco Cecchini, dj e ritenuto gestore di fatto della discoteca dove, nella notte tra il 7 ... corriereadriatico.it