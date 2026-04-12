Nella notte tra venerdì e sabato, nel Varesotto, si è verificata una rissa tra due gruppi familiari in strada, coinvolgendo almeno cinque persone. La lite, innescata da un debito di piccola entità, è sfociata in violenza e ha portato alla morte di un uomo di 30 anni. Un altro uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine in seguito agli eventi.

Enzo Ambrosino, un uomo di 30 anni, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona (nel Varesotto ) al culmine di una violenta rissa scoppiata in strada tra due nuclei familiari (si parla di almeno 5 persone coinvolte nella lite finita in tragedia). Il giovane è stato colpito al fianco con un’arma bianca durante lo scontro ed è deceduto a causa delle ferite riportate. Al termine di serrati accertamenti investigativi, i Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese hanno arrestato nella tarda serata di ieri un 50enne, ritenuto responsabile di aver inferto il colpo mortale. L’uomo, che ha riportato a sua volta una ferita da taglio, è stato fermato nella tarda serata dopo la ricostruzione dell’accaduto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Choc nel Varesotto, rissa in strada tra familiari per un debito di poca roba finisce in tragedia: ucciso un 30enne, fermato un uomo

Varese, rissa mortale: 30enne ucciso a coltellate, fermato un uomoSvolta nelle indagini sulla morte di Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso nella notte a Induno Olona, in provincia di Varese, durante una violenta rissa...

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