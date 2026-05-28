Tragedia a Celle | bimba risucchiata in idromassaggio soccorso aereo

Una bambina è stata risucchiata in un idromassaggio in un resort a Celle, richiedendo l'intervento di un soccorso aereo. Le autorità stanno indagando su come il meccanismo di aspirazione abbia bloccato la bambina e sui difetti tecnici della vasca che hanno contribuito al malfunzionamento. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

? Punti chiave Come ha fatto il meccanismo di aspirazione a bloccare la bambina?. Quali difetti tecnici hanno causato il malfunzionamento della vasca nel resort?. Chi deve rispondere della mancata sicurezza dei circuiti idraulici?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri durante i rilievi sull'impianto?.? In Breve Trauma agli arti causato dal meccanismo di aspirazione della vasca a Celle Ligure.. Intervento della Croce Rosa di Celle e dell'elisoccorso Grifo da Albenga.. Carabinieri di Celle indagano sulla conformità tecnica e sicurezza dell'impianto idraulico.. Necessità di protocolli rigorosi per la manutenzione dei circuiti di filtraggio nei resort. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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