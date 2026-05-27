Una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione in una vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. L’incidente è avvenuto ieri: la piccola è stata recuperata dai soccorritori e trasportata in ospedale. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le modalità dell’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

È stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell’acqua all’interno una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure. La vittima è una bambina di tre anni che è rimasta gravemente ferita. La bimba era insieme alla sua famiglia (turisti stranieri) in vacanza nel savonese. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. La piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell’emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. La piccola è in condizioni stabili mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma agli arti dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bambina di 3 anni risucchiata nella vasca idromassaggio in un resort a Celle Ligure: è grave

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Bambino di 12 anni resta incastrato in una vasca idromassaggio, è gravissimo

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