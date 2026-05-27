Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in una vasca a Celle Ligure. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. La piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico. Le sue condizioni sono considerate serie. La vasca si trova in una struttura ricettiva della zona. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio a Celle Ligure, nel Savonese, dove una bambina di tre anni è rimasta seriamente ferita dopo un incidente avvenuto in una vasca idromassaggio di un residence turistico. Cosa è successo L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione della vasca, rimanendo incastrata e riportando un trauma agli arti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rosa di Celle, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso Grifo decollato da Albenga. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, dove è stata sottoposta ad accertamenti e alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Celle Ligure, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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