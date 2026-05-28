Alle 19:30 del 28 maggio 2026 si sono segnalati diversi disagi sul Raccordo di Roma. La circolazione presenta rallentamenti e congestioni in varie tratte. La situazione è stata comunicata tramite i servizi di informazione sul traffico.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sono diversi disagi registrato in queste ore sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino al bivio per la Salaria si tratta di un incidente restiamo in carreggiata interna a Code da Settebagni allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana ci sono in colonna menti dallo svincolo Casilina fino alla Tiburtina si tratta di un altro incidente ripercussioni sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con le code registrate dalla tangenziale est e fino al Raccordo tangenziale traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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Slovenia agosto 2026 - sarà insopportabile a causa delle folle, del traffico e del caldo? reddit

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