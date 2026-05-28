Alle 18:30 del 28 maggio 2026, sul Raccordo di Roma si sono verificati diversi disagi alla circolazione. La situazione viene segnalata dal servizio di informazione stradale e riguarda principalmente rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Non sono stati comunicati incidenti o interventi di emergenza, ma il traffico risulta congestionato in entrambe le direzioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sono diversi disagi registrato in queste ore sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino al bivio per la Salaria si tratta di un incidente restiamo in carreggiata interna a Code da Settebagni allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana ci sono in colonna menti dallo svincolo Casilina fino alla Tiburtina si tratta di un altro incidente ripercussioni sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con le code registrate dalla tangenziale est e fino al Raccordo tangenziale traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2026 ore 18:30

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Nel traffico di Roma

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