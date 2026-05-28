Traffico Roma del 28-05-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16:30 del 28 maggio 2026, si segnala traffico intenso a Roma. Le rilevazioni di luce verde e Roma servizi per la mobilità indicano congestioni su alcune arterie principali. Si registrano rallentamenti e code lungo le vie centrali e nelle zone di accesso alle tangenziali. Nessuna segnalazione di incidenti o lavori in corso. La circolazione appare moderatamente rallentata, con alcune aree più colpite rispetto ad altre.

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