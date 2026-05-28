Alle 14:30 del 28 maggio 2026, il traffico a Roma risultava intenso. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, aveva segnalato rallentamenti e congestioni in diverse zone della città. Le informazioni sono state diffuse per aggiornare i cittadini e gestire meglio gli spostamenti nel centro e nelle aree circostanti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità stasera un corteo termini raggiungere a via Bissolati nei pressi dell'Ambasciata degli Stati Uniti dalle 18:30 sfilerà lungo viale Einaudi Piazza della Repubblica via Vittorio Emanuele Orlando in Largo di Santa Susanna previste chiusure e deviazioni per 24 linee del trasporto pubblico domani a Roma e nel Lazio trasporto pubblico a rischio per un agitazione di 24 ore nell'ambito dello sciopero generale indetto da cinque sigle sindacali la protesta potrà coinvolgere bus urbani ed extraurbani metropolitane e tram treni delle linee metro mare e Roma nord si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2026 ore 14:30

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Nel traffico di Roma

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