Alle 11:30 del 28 maggio 2026, si registra traffico sulla rete di Roma, con particolare attenzione sul Raccordo. La gestione della mobilità è curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale. La situazione potrebbe interessare gli spostamenti in città e lungo le principali arterie di collegamento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare tratto in carreggiata interna tra gli svincoli di Porta di Roma e la 24 e tra le uscite Casilina e a Pietra la Ardeatina e la Roma Fiumicino in carreggiata esterna Cod anche per un incidente sulla Pontina tra la Roma Civitavecchia e la Pontina code sempre in carreggiata esterna tra le uscite del Divino Amore e Appia traffico molto intenso sulla A24 da via Dei Fiorentini verso la tangenziale poi code sulla Pontina tra Mostacciano e la Colombo traffico intenso su tutte le consolari in direzione centro traffico molto intenso nelle principali strade cittadine https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2026 ore 11:30

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