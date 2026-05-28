Il traffico a Roma alle 8:30 del 28 maggio 2026 è molto congestionato. Le principali arterie della città sono interessate da lunghe code e rallentamenti. Le vie centrali e le zone limitrofe mostrano un flusso molto intenso, con alcuni tratti che risultano praticamente bloccati. La situazione si presenta particolarmente critica nelle ore di punta, con difficoltà di circolazione evidenti in molte zone della capitale.

Luceverde Roma l'apertura della mattina si presenta particolarmente impegnativa per il traffico cittadino iniziamo subito dal Grande Raccordo Anulare Dov'è la situazione è già critica abbiamo in incolonnamenti tra via Casilina la via Ardeatina in carreggiata interna e da Torre Angela era via Tiburtina su quella esterna è sempre in esterna Abbrevia lentamente c'è a casa a ipogeo degli Ottavi a causa del traffico intenso congestionato il traffico sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con quelle che interessano l'intero percorso in direzione della tangenziale est incolonnamenti sulla stessa tangenziale est... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2026 ore 08:30

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Nel traffico di Roma

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