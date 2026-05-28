Il traffico a Roma alle 7:30 del 28 maggio 2026 risulta intenso e congestionato. Le principali arterie sono caratterizzate da rallentamenti e code di veicoli. La situazione interessa diverse zone della città, rendendo difficile la circolazione in orari di punta. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano aggravare ulteriormente la circolazione. La situazione resta monitorata dalle autorità per eventuali aggiornamenti.

Luceverde Roma l'apertura della mattina si presenta particolarmente impegnativa per il traffico cittadino iniziamo subito dal Grande Raccordo Anulare Dov'è la situazione è già critica abbiamo in incolonnamenti tra via Casilina la via Ardeatina in carreggiata interna e da Torre Angela era via Tiburtina su quella esterna è sempre in esterna Abbrevia lentamente c'è a casa a ipogeo degli Ottavi a causa del traffico intenso congestionato il traffico sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con quelle che interessano l'intero percorso in direzione della tangenziale est incolonnamenti sulla stessa tangenziale est... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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